Politie zoekt gauwdieven op Tomorrowland in Boom: "Vlaggen worden ook gebruikt om diefstallen af te schermen"

Vrijdag start in Boom het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland. Om alles in goede banen te leiden, krijgt de politiezone Rupel versterking van andere politiezones in het hele land. Onder meer de politiezone Antwerpen stuurt tientallen mensen naar Boom. Zij zullen onder meer het verkeer helpen te regelen. Daarnaast zal ook het team dat gespecialiseerd is in gauwdiefstallen aanwezig zijn op het terrein om zakkenrollers op heterdaad te betrappen.