Gemeentehuis van Samson & Gert dreigt uit elkaar te vallen: gemeente Asse neemt maatregelen

De gemeente Asse gaat herstellingswerken uitvoeren aan zijn gemeentehuis. Het gemeentehuis van Asse kan bekend voorkomen, zelfs voor mensen buiten Asse, want het werd gebruikt in het kinderprogramma Samson & Gert. Maar het gebouw is al even toe aan een opknapbeurt. Zo zitten er scheuren in het plafond en dreigen de linker- en de rechtergevel van het gebouw open te vallen. Om dat te voorkomen installeert de gemeente nu schoorbalken.