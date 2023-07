Genk gaat heidegebied Opglabbekerzavel in Waterschei herstellen, werken zullen klaar zijn eind 2026

De heide staat nog niet in bloei op de Opglabbekerzavel, maar de insecten en de vogels vliegen lustig in het rond. Het gebied is de thuishaven van onder andere de gladde slang, de roodborsttapuit, de nachtzwaluw en de zadelsprinkhaan. Die laatste komt nog maar op een viertal plaatsen voor in Vlaanderen. Maar het is ook uniek voor het landschap zelf. Rik Brys van de stad Genk: “We hebben de duinen, de heide, maar ook de stokoude wintereiken. Maar het is ook een gebied dat een verbinding is tussen de terrils van Waterschei en Zwartberg, maar ook verder tussen Maasmechelen en Houthalen-Helchteren.”