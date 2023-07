Geprojecteerde beelden in kinderziekenhuis Halle doen kinderen pijn en angst vergeten

De beelden zorgen voor rust, zowel voor het kind als voor de ouders en het verzorgend personeel. "Wij als zorgverlener kunnen op een veel rustigere manier een onderzoek doen of een bloedafname uitvoeren omdat de kinderen in een fantasiewereld zitten. En ook voor de ouders is het een goeie zaak. Het is niet prettig om je kind pijn te zien lijden, en door de projecties stappen zij mee in die rust waardoor de sfeer in de onderzoeksruimte heel anders is."