Goederenoverslag haven Antwerpen-Brugge daalt met 5,5 procent, wel toename van fruitcontainers

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de totale goederenoverslag van de haven van Antwerpen-Brugge zo'n 139 miljoen ton. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een daling met 5,5 procent. "De huidige economische situatie weerspiegelt zich in de cijfers", zegt CEO van de haven, Jacques Vandermeiren. Verder speelt ook het lage consumentenvertrouwen een rol in de daling van de vraag naar containververvoer bij havens wereldwijd en dus ook bij ons.

Vandermeiren is ondanks de lagere goederenoverslag toch gematigd tevreden. "In deze onstabiele omstandigheden houdt de haven relatief goed stand. Het is in ieder geval hoopgevend dat lijndiensten die werden stopgezet vanwege covid, nu opnieuw worden opgestart en dat rederijen onze haven kiezen als eerste aanloophaven."