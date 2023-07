Heldendaad in Leuven: kleuter (4) blijft achter aan bushalte, 14-jarig meisje herenigt hem met ouders

Op 12 juli bleef een 4-jarig jongetje alleen achter aan een bushalte in Leuven toen zijn gezin nietsvermoedend op de bus stapte. Een Leuvens meisje van 14 zag het gebeuren en greep meteen in. Zij ontfermde zich over de kleuter en ging met hem naar het politiekantoor. Op die manier kon het kind snel herenigd worden met zijn ouders. Om het meisje te bedanken zette de politie van Leuven haar in de bloemetjes.