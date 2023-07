Huis Perrekes in Geel wil andere organisaties inspireren met haar zorgmodel voor mensen met dementie

"Het belangrijkste is dat wij werken in huizen, in een gewone straat, in een gewoon dorp. Het is geen voorziening of instituut, maar een huis tussen andere huizen, ingebed in het dorp", zegt Carla Molenberghs, directeur van Huis Perrekes. "Op die manier kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk menswaardig leven en deelnemen aan het leven van elke dag. Dat wil zeggen samen koken, wandelen, bezoek ontvangen zoals iedereen. Heel dikwijls verdwijnen mensen met dementie in een instituut waar ze geen deel meer uitmaken van de samenleving. We willen bereiken dat het de verantwoordelijkheid wordt van iedereen en dat het niet is: die mensen met dementie daar. Maar wel: wij als maatschappij zien en betrekken hen."