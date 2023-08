Jouw vraag over Brussel: Wat is de link tussen het Warandepark en de vrijmetselarij?

Maar zou wat van bovenaf een passer lijkt, een extra dimensie hebben en een symbolische verwijzing zijn naar de vrijmetselarij? Die hypothese is nooit volledig bevestigd. Het is bekend dat architecten en opdrachtgevers elkaar vaak ontmoetten in de vrijmetselaarsloges, maar of dat ook zo was voor de verantwoordelijken van het Warandepark kunnen we niet met zekerheid stellen.

Het is wel mogelijk, want architecten lieten zich in die tijd wel vaker inspireren door het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Die veronderstelling leidt al jaren tot speculatie. Zo is er in 1991 een kunstenaar die op de muur aan de Paleizenstraat V.I.T.R.I.O.L. schrijft, een letterwoord in het Latijn dat letterlijk betekent "Bezoek het binnenste van de aarde, verbeter jezelf en je zal de verborgen steen vinden". In het kort: "Ken uzelf". Het is een passage die aan bod komt wanneer een kandidaat vrijmetselaar afscheid neemt van zijn leven tot dan toe, om vervolgens ingewijd te worden in de vrijmetselarij.

Of er echt een link is tussen het ontwerp van het park en de groepering zullen we allicht nooit weten, net zoals de vrijmetselarij zelf altijd een beetje geheim zal blijven voor een buitenstaander.