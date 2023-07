Kansarmoede in Genk blijft dalen: op zeven jaar tijd van 30 naar 20 procent van de inwoners 

Steeds minder Genkenaren leven in kansarmoede. Dat blijkt uit een recent rapport van het Vlaams agentschap Opgroeien. Het rapport focust onder andere op hoeveel kinderen in een gezin wonen met een beperkt inkomen en hoeveel kinderen en jongeren in (kans)armoede opgroeien. Op dit moment bedraagt het armoedecijfer nog 19,7 procent. In 2021 was dit nog 20,9 procent en in 2016 zelfs 29,9 procent. Enkel in Leuven dalen de cijfers nog meer dan in Genk. Ook het algemene armoedecijfer voor de wijken daalde in 2022 tot 20,4 procent.