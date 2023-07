Jongen van 8 vanonder het zand gered nadat put instort op strand van Nieuwpoort

In Nieuwpoort is een jongen van ongeveer 8 jaar bedolven geraakt onder het zand. De jongen was aan het spelen in een put met een tunnel in de duinen. Maar die tunnel stortte plots in. Zijn ouders zagen alles gebeuren en grepen snel in. Samen met omstaanders en redders konden ze de jongen uitgraven.

Het slachtoffer zat in totaal zo'n twee minuten onder het zand en was even buiten bewustzijn. Ondertussen was de mug toegekomen om hem te verzorgen. Hij is stabiel en buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De strandredders waarschuwen opnieuw dat het erg gevaarlijk is om te spelen in diepe putten of in tunnels op het strand.