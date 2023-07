Man uit Tielt-Winge krijgt werkstraf voor het houden van een cannabisplantage

In september 2020 viel de Hagelandse politie binnen in de villa van de ouders van een man uit Tielt-Winge. Tijdens de huiszoeking troffen de speurders 170 plantjes aan in de garage, naast nog 250 gram cannabis die aan het drogen was in de slaapkamer en op de begane grond.

De plantjes bleken echter geen 'ware' cannabis te zijn, hoewel de man dat zelf dacht, maar cannabis voor medicinaal gebruik. De rechtbank oordeelde daarom dat hij schuldig was aan poging tot teelt van cannabis. De man had daarnaast nog 50 planten, die voldoende THC-waarde bevatten om als 'ware' cannabis beschouwd te worden, waarvoor de rechtbank hem ook schuldig bevond.

Voor de feiten veroordeelde de Leuvense rechtbank de man tot een werkstraf van 150 uur en een geldboete van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook een schadevergoeding van ruim 30.000 euro betalen aan Fluvius, omdat hij van het bedrijf elektriciteit aftapte voor het kweken van de cannabis.

Het parket had daarnaast ook een celstraf geëist voor verboden wapenbezit, omdat bij een huiszoeking een luchtdrukpistool, een baseballbat en een machete waren teruggevonden. Voor die feiten is de man vrijgesproken.