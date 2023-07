Meer dan 200 migranten bevrijd uit vrachtwagen in Mexico: "Gedrogeerd en gedehydrateerd om behoeftes op te houden"

In Mexico, in de zuidoostelijke staat Veracruz, zijn meer dan 200 migranten gevonden in een achtergelaten vrachtwagen. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten gemeld. Het gaat om 206 migranten en vluchtelingen uit Guatemala en Honduras, onder wie 20 niet-begeleide minderjarigen. De autoriteiten vermoeden dat ze onderweg waren naar de Verenigde Staten.