Minister-president Jambon (N-VA): "Ambitie om stikstofdecreet nog voor verkiezingen te stemmen"

Probleem is, zo zei Jambon vanmiddag, dat er twee procedures moeten samenkomen voor het decreet aan parlement kan worden voorgelegd: de programmatische aanpak stikstof (PAS, oftewel het plan om de stikstofuitstoot terug te dringen) en het milieueffectenrapport (MER) dat daarover moet worden opgesteld.

Wat bleek vrijdag nu? Dat geen enkel bedrijf zich had aangemeld om dat milieueffectenrapport op te maken. “We hadden er geen rekening mee gehouden dat er zich geen bureau zou aandienen om dit te doen”, geeft Jambon toe.

En er was binnen de regering geen consensus om door te gaan zonder dat die MER-procedure is opgestart. Dus is men genoodzaakt dit opnieuw te doen. Minister Demir zegt dat de Vlaamse regering deze week een nieuwe aanbesteding zal doen, waarop gespecialiseerde onderzoeksbureaus dan kunnen intekenen. Het is nu de vraag of dit zal gebeuren.

Jan Jambon beloofde alvast het decreet te blijven agenderen. "Het decreet zal op de agenda van de regering blijven staan. We verliezen wat tijd, en dat is te betreuren, maar het is ook niet meer dan dat."