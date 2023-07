Kernkabinet zit straks toch opnieuw samen over fiscale hervorming, minister Van Peteghem hoopt op deal voor 21 juli

"Het is belangrijk dat we alle 7 rond de tafel komen zitten", stelde hij. "Alle voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. Ik denk dat het pakket dat nu voorligt veel kleiner is dan het oorspronkelijke pakket. Dan is het ook logisch dat je niet komt aan de winkelkar of aan voeding (de MR wilde daar geen extra belastingen op, red.): dat ligt totaal niet meer op tafel."