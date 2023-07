Mysteries van Vlaanderen: hoe belandt een oorlogsbrief achter het behang in Dendermonde? (deel 1)

Dewulf onderzocht de brief. "Ook enkele andere mensen zijn er mee aan de slag gegaan, maar we hebben eigenlijk nog maar weinig antwoorden. Het meest bijzondere is dat de brief verstuurd is uit Leipzig, Duitsland en bestemd was voor een adres in Sint-Jans-Molenbeek. Ik vraag me echt af hoe die brief hier, in Dendermonde, is beland. Dat is echt een totaal raadsel. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?" Dewulf hield de brief bij en vraagt nu de hulp van Radio2 in het kader van de zomerreeks "Mysteries van Vlaanderen".