Mysteries van Vlaanderen: Was de dood van cafébaas Kamiel in Mechelen echt een ongeluk? (deel 1)

Mysteriejager Sam start zijn zoektocht bij de zoon van Kamiel, Wouter. Wouter was pas 8 jaar toen zijn vader stierf.

Kamiel De Nef werd geboren op 25 december 1940 in Tielt, West-Vlaanderen. Hij groeide op in een zeer katholiek gezin als jongste van 15 kinderen. “Zijn vader had zelfs op de zolderkamer een kapel ingericht. En daar werd ook elke dag de mis opgevoerd”, vertelt Wouter. Zo zijn later ook heel veel broers en zussen in het klooster getreden. “De kinderen werden echt gestimuleerd om godvruchtig te zijn. Maar Kamiel was niet zo godvruchtig.” Hij was een beetje het buitenbeentje van de familie en zijn zus probeerde hem meermaals aan te sporen om zoals de anderen te zijn. “Hij was de jongste en ook de rebelste van allemaal. Later ging hij in het leger om van thuis weg te zijn".