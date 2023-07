Oorlogsmuseum Liberation Garden in Leopoldsburg tevreden over eerste bezoekerscijfers, wil ook internationale bezoekers aantrekken

Steeds meer bezoekers vinden hun weg naar Liberation Garden in Leopoldsburg. Het oorlogsmuseum opende begin mei de deuren en ondertussen komen er dagelijks al zo’n 80 bezoekers over de vloer. "Er zijn mensen die vier of vijf keer zijn teruggekomen en nog niet alles gelezen hebben. Het is echt een schot in de roos", zegt schepen van cultuur Marleen Kauffmann (CD&V).