Vilvoorde krijgt nieuwe kringwinkel tegen de zomer van 2024

"Een nieuwe winkel was echt nodig als je bedenkt dat er jaarlijks in onze winkel in Vilvoorde bijna 90.000 klanten passeren. Daarnaast zal er ook een nieuw geefpunt zijn en ook die cijfers gaan in stijgende lijn. Er zijn op jaarbasis ongeveer 20.000 gevers en dat is een enorme mensenmassa die je moet kunnen kanaliseren. Maar ook de productie-ateliers van de vroegere beschutte werkplaats Mivavil zullen daar komen. Er zal ook een sorteeratelier zijn voor de kringwinkel van boeken, speelgoed en huisraad. Het wordt dus echt een hub zoals dat tegenwoordig heet. Maar voor ons is het belangrijk dat we op een veilige een energiezuinige manier kunnen werken. En dat ook in comfortabele omstandigheden voor onze klanten en onze medewerkers. Dat gaan we zeker kunnen realiseren op deze nieuwe site", besluit Ingrid De Roo.