Nu Rusland officieel uit het graanakkoord stapt: wat betekent dat voor ons (en de rest van de wereld)?

Ja, maar het is niet zeker of dat plan wel zal werken. Oekraïne heeft een fonds opgericht van om en bij de 500 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om eventuele schade of kosten te dekken die worden gemaakt door schepen die op de Zwarte Zee varen. Het fonds moet ervoor zorgen dat rederijen Oekraïens graan willen blijven transporteren over de Zwarte Zee.