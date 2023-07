Opnieuw dag van protest in Israël tegen omstreden justitiehervorming

In een eerste lezing begin juli werd de wet al goedgekeurd. Dat leidde toen ook tot protest. Volgende week vindt er een finale stemming plaats. Met een comfortabele meerderheid in het parlement voor Netanyahu ziet het ernaar uit dat de wet er ook effectief zal komen. Netanyahu zegt dat hij hiermee het machtsevenwicht wil garanderen, maar critici beschouwen de wet als antidemocratisch. Demonstranten houden bordjes vast met daarop "Dictatuur zal de economie doden" en steken rookbommen in brand.

Ook buiten het hoofdkwartier van de grootste vakbond van het land wordt geprotesteerd. De demonstranten willen dat de organisatie een algemene staking afkondigt, die de economie van het land zou platleggen. Eén van de betogers beklom de steigers van het hoofdkwartier van Histadrut, de grootste vakbond van het land. "Deze regering is totaal krankzinnig. We zijn bang voor onze democratie, voor alles wat we hebben opgebouwd. Daarom vechten we hier vandaag", zegt hij.