Parking onder Grote Markt in Vilvoorde drie weken dicht door wegenwerken

Vanaf maandag 31 juli starten de wegenwerken in het centrum van Vilvoorde. "In het begin van onze legislatuur hadden we beslist dat het nog niet heraangelegde deel van de Lange Molenstraat werd meegenomen bij de heraanleg van het Heldenplein”, vertelt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). "Dat geldt overigens ook voor de Tuchthuisstraat."