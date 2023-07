Pastoor van Lierde en Brakel tijdelijk geschorst na klacht seksueel misbruik

Na gesprekken met vertegenwoordigers van het opvangpunt en de bisschop, bekende de priester de feiten. De bisschop heeft vervolgens een decreet uitgevaardigd met de onmiddellijke schorsing van de priester. Het verder onderzoek is nu in handen van het Vaticaan. Zolang er geen definitieve beslissing is genomen over het lot van de priester blijft hij preventief geschorst.