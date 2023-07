PFAS vastgesteld bij loods in Ramsdonk waar 24 jaar geleden brand plaatsvond: "Let op met eigen groenten en eieren"

Bij een loods van een groente- en fruithandel in Ramsdonk bij Kapelle-op-den-Bos is PFAS vastgesteld in de bodem. De burgemeester roept buurtbewoners op om voorzichtig te zijn met het eten van eieren van eigen kippen, en groenten en fruit uit de eigen tuin. Daarnaast wordt ook afgeraden om putwater te gebruiken als drinkwater of om ermee te koken. Op de plek vond 24 jaar geleden een brand plaats waar geblust is met blusschuim met PFAS in.