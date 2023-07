Plannen voor nieuwe spoorverbinding tussen Brussel en Parijs

Reizigers die met de trein tussen Brussel en Parijs willen sporen, kunnen nu al gebruik maken van een hogesnelheidstrein. Maar als het van NMBS en de Franse spoorwegmaatschappij SNCF Voyageurs afhangt, komt er tegen eind 2024 ook een klassieke treinverbinding tussen beide hoofdsteden.

"Het gaat om een klassieke trein die er zo'n drie uur over zou doen. Het aantal tussenstops moet nog vastgelegd worden. In België wordt gekeken naar het station van Bergen omdat het traject van de trein daar passeert", zegt Bart Crols van de NMBS. De luchthaven van Zaventem ligt voorlopig niet op de route, "maar op dit moment zitten we nog in de fase van de haalbaarheidsstudie dus er is nog veel onduidelijk".

Als de treinverbinding er komt, zou het gaan om meerdere heen- en terugreizen per dag. "Het doel is een aanvullend aanbod te zijn voor de hogesnelheidstrein en zoveel mogelijk mensen op de trein te krijgen." De volgende maanden wordt er gekeken of de nieuwe treinverbinding haalbaar is. NMBS en SNCF Voyageurs hebben hun voornemen al aangemeld bij hun spoorwegregulatoren.