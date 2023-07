Politie Sint-Niklaas voorkomt wraakactie na steekpartij op kermis: "verschillende steekwapens in beslag genomen"

In Sint-Niklaas zijn gisterenavond vier mensen opgepakt en verschillende steekwapens in beslag genomen. De politie was massaal aanwezig in het centrum, omdat ze vreesden voor een wraakactie nadat er zondagavond tijdens de kermis een minderjarige in het been was gestoken. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij tussen twee rivaliserende groepen jongeren die in het asielcentrum van Sint-Niklaas verblijven.