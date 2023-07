Vlaamse en federale regering rijden zich klem in grote dossiers: hoe trek je dit weer vlot? 

Waarover gaat dit?

Op federaal niveau praten de ministers al weken over een grote hervorming van de belastingen, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft uitgewerkt. Doel is om het belastingsysteem eenvoudiger en eerlijker te maken en werken meer te doen lonen. Wie van die verschuivingen kan profiteren en waar de belastingen dan wel stijgen, daarover is en blijft er heel veel discussie. Vooral MR gaat niet akkoord met de voorstellen die op tafel liggen.

Op Vlaams niveau is er alsnog onenigheid over het stikstofakkoord van maart. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hebben een totaal andere mening over hoe het definitieve stikstofdecreet eruit moet zien. Demir wil daarom op eigen houtje een reeks tijdelijke maatregelen doorvoeren, heeft ze aangekondigd.