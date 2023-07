Appartementsgebouwen in wijk Luchtbal maken plaats voor 185 nieuwe sociale woningen 

De sociale woningen in de wijk Luchtbal waren zwaar verouderd en dus aan vervanging toe. "De gebouwen die we nu gaan renoveren, zijn gebouwd na de oorlog, in de jaren 1960", zegt Wouter Gehre, algemeen directeur van Woonhaven. "Vandaar dat we een masterplan hebben gemaakt om het patrimonium op Luchtbal volledig te vernieuwen."