Staatssecretaris Ans Persoons wil snel duidelijkheid in stadiondossier van voetbalclub Union

Toen Pascal Smet op 18 juni ontslag nam uit de Brusselse regering had dat ook gevolgen voor het nieuwe stadion van Union Sint-Gillis, want het dossier lag op zijn bureau. Maar Persoons zet die dialoog voort, verklaarde ze maandag in het Brussels Parlement.

"Pascal Smet wierp zich op als tussenpersoon in dit dossier, dat belangrijk was voor hem. Ik kan bevestigen dat ik dat werk voortzet", zei Persoons. Ze had recent nog een ontmoeting met de CEO van de club en met de burgemeester van Vorst.

Op 12 juni kwam de taskforce, die nog door Smet werd opgericht en een princiepsakkoord tussen de gemeente, de club en het Gewest moet faciliteren, volgens Persoons een eerste keer samen. Daarna volgden nog een aantal technische vergaderingen. "De verschillende struikelblokken voor de gemeente zijn bekend, ze worden bestudeerd en punt per punt besproken. We proberen voor elk van die punten een oplossing te vinden." De staatssecretaris wil graag nog voor 21 juli een 'memorandum of understanding' kunnen voorleggen aan de Brusselse regering.

Union-CEO Philippe Bormans vroeg het gemeentebestuur van Vorst eerder deze maand om "zijn verantwoordelijkheid te nemen". De gemeente zei daarop begrip te hebben voor de wens van de club om een nieuw stadion neer te poten op een gemeentelijke site, maar noemde het "van fundamenteel belang" dat de impact op de mobiliteit "naar behoren wordt gemeten."