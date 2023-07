Stad Oostende wil Dikke Mathille weer op haar oorspronkelijke plaats leggen: op een sokkel aan het Kursaal

"Ik denk dat we anno 2023 de preutsheid voorbij zijn", gaat Anseeuw verder, "en Dikke Mathille in ere moeten herstellen." Binnenkort wordt het beeld gerestaureerd. Dat kan bij heel wat Oostendenaars op lof rekenen, maar de mening bij de meesten is dat het beeld na restauratie terug moet naar de Leopold II-laan. Sommige inwoners van Oostende vrezen dat ze minder goed tot haar recht zal komen op een sokkel aan het Kursaal.

Ook de dochter van de beeldhouwer, Chantal Grard, heeft een dubbel gevoel bij de keuze van de stad. "Het beeld is een beetje een symbool voor de Oostendenaars, net zoals Manneken Pis dat is voor Brussel", zegt de vrouw. "De huidige locatie is een erg dankbare plaats voor het werk van mijn vader. Ik weet niet of het zo’n goed idee is."