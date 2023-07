Stagiair verliest vinger en stuk arm in Limburgs metaalbedrijf en krijgt schadevergoeding van meer dan 200.000 euro

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een schadevergoeding van 205.459,65 euro toegekend aan een intussen 23-jarige jongeman uit Bilzen. Die raakte vijf jaar geleden tijdens zijn stage in een metaalverwerkend bedrijf in Diepenbeek betrokken in een ongeval met een plooimachine, een machine die de metalen platen tot een bepaalde hoek buigt. De jongeman liep daarbij een ernstig letsel op aan de handen en de armen.