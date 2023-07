Steenokkerzeel krijgt staart van C-130:"Dit vliegtuig is hier vijftig jaar lang overgevlogen"

De komende weken wordt de staart van het vliegtuig rechtgezet om er een herdenkingsmonument van te maken, zegt Kurt Ryon : “Het monument zal zeker opvallen, want de staart van het vliegtuig is zeven en een halve meter hoog en zes meter breed. We gaan ook een infobord plaatsen met uitleg over de geschiedenis van dit iconische transportvliegtuig dat in december 2021 voor het laatst werd gebruikt door de Belgische Luchtmacht.”

Ook de plaats van het herdenkingsmonument is niet toevallig gekozen, aldus de burgemeester: “Het vliegtuigonderdeel krijgt een plaatsje in het centrum van Steenokkerzeel, in de bloemenweide naast het kerkhof. Een plek waar het vliegtuig bij de landing vaak is overgevlogen. Nu ligt de staart nog op de grond. We gaan hem zo snel mogelijk rechtzetten met een hijskraan. Het is een gevaarte dat veel wind neemt, dus dat werk moet door professionals gebeuren.”