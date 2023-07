Supermarkten in Brussel moeten verplicht onverkochte voeding afstaan aan armoedeorganisaties

De voorbije jaren is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselhulp opnieuw gestegen, “dus is het onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen voedingswaren weggooien”, zegt Brussels minister van Welzijn Alain Maron. Vandaar de beslissing om onverkocht voedsel voortaan aan armoedeorganisaties te schenken. De verplichting geldt vanaf 2024, voor alle Brusselse supermarkten met een oppervlakte van meer dan duizend vierkante meter.

Het gaat om alle voedingsmiddelen die één dag voor de houdbaarheidsdatum niet verkocht zijn. De supermarkten zullen een overeenkomst moeten sluiten met een organisatie actief in voedselhulp. In tweede instantie komen ook bedrijven die onverkocht voedsel hergebruiken of doorverkopen aan particulieren in aanmerking : “We zetten alles op alles om voedselverspilling maximaal tegengaan”, aldus minister Maron.