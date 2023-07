Meer dan 100 werknemers van McDonald's in VK getuigen over seksuele intimidatie, racisme en pesterijen 

In het Verenigd Koninkrijk hebben meer dan 100 huidige en vroegere medewerkers van de fastfoodketen McDonald's getuigd over seksuele intimidatie, aanranding, racisme en pesterijen. Dat heeft de Britse omroep BBC gemeld, na eigen onderzoek. De topman van de fastfoodketen in het Verenigd Koninkrijk heeft intussen zijn verontschuldigingen aangeboden: "er is geen plaats voor intimidatie of enige vorm van discriminatie".