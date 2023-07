Tomorrowland en gemeente Boom zetten slimme rattenvallen zonder gif in om rattenplaag te bestrijden

"Op de rattenvallen zitten sensoren die het rattengedrag gaan meten", vertelt Dries Verdonck, medeoprichter van Strygoo en bedenker van de slimme rattenval. "Daardoor weten we wanneer en hoe vaak de ratten langskomen. Al die informatie wordt dan doorgestuurd naar onze klanten. We willen zeker zijn dat we enkel ratten vangen. De val kan vanop afstand worden bediend. Daarbij werken we zonder gif, we gebruiken enkel natuurlijke lokstoffen."