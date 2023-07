In Zwevegem kunnen koppels uitzonderlijk op een zondag trouwen, dankzij Open Bedrijvendag 

De gemeente Zwevegem is een van de hotspots tijdens Open Bedrijvendag. Niet alleen de bedrijven in Zwevegem, maar ook de gemeente Zwevegem zelf zet die dag haar deuren open. "We willen die dag de dienstverlening in het Gemeentepunt, dat is het gemeentehuis, tonen aan het publiek, en daar horen huwelijken bij", zegt Spincemaille.