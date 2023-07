Donald Trump verwacht dat hij gearresteerd zal worden voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool

Volgens onze correspondent in de VS Björn Soenens wordt het voor ex-president Trump een heel lastige hete zomer. "Normaal begint in Miami op 14 augustus het proces tegen hem over de achtergehouden geheime documenten. Als er ook nog een strafklacht volgt in de veel zwaarwichtiger zaak over de beïnvloeding van de verkiezingen, zit presidentskandidaat Trump zwaar in de juridische problemen. Dat kan hem nog zuur opbreken in de campagne."

Trump is de eerste voormalige of zittende Amerikaanse president die ooit strafrechtelijk vervolgd wordt. De 77-jarige Trump is kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Hij hoopt de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen.