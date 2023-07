Vandalen trekken spoor van vernieling in wijk Far West in Vilvoorde

In de Far West-wijk in Vilvoorde hebben vandalen het voorbije weekend een spoor van vernieling getrokken. De feiten vonden plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Op het kruispunt van de de Beethovenstraat en de Abeelstraat hebben de daders een broodautomaat vernield en zelfs brood gestolen", vertelt Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). "Aan het Marius Duchéhof hebben ze verschillende geparkeerde auto's bekrast. Banken werden vol graffiti gespoten en bloempotten omver gegooid. Twaalf mensen hebben aangifte gedaan bij de politie, maar daar kunnen er nog bijkomen", aldus Bodet. Aan frituur 't Abeeltje is ook een bank vol graffiti gespoten en een parasol in brand gestoken. Hierdoor bleef de frituur twee dagen dicht. De politie is bezig met een sporen- en buurtonderzoek.