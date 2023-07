Verdachte van de moord op zijn vrouw en kind in Leuven, is dood teruggevonden in de buurt van Bokrijk

De man die verdacht werd van de moord op zijn vrouw en kind in Leuven, is dood teruggevonden in het Limburgse Bokrijk. Hij is uit het leven gestapt. De Leuvense politie vond eerder het lichaam van zijn vrouw en kind in een woning op de Oude Markt in Leuven. De juiste doodsoorzaak en het motief worden verder onderzocht.