"Laat je post tijdens je vakantie niet in stapeltjes leggen!":  Antwerpse politiezones zetten inbraakpreventie-adviseurs in 

Rik Mariën is vrijwillige diefstalpreventie-adviseur in de politiezone Minos. "Op vraag van inwoners gaan we langs in hun woning. We geven hen eerst wat theoretische uitleg en dan gaan we eens kijken naar alle openingen die er zijn in de gevels. Dat zijn dus ramen en buitendeuren", legt hij uit. "Dan bekijken we of de sloten die erop zitten voldoen aan de minimumeisen, om een inbreker mogelijk buiten te houden. En ik zeg altijd 'mogelijk'. Ons verslag wordt dan nagekeken door de politie. De voorstellen die we doen zijn vrijblijvend en we komen gratis langs."