Zemst laat inwoners picknicken op terras gesloten brasserie: gemeente zorgt voor koelkast en gratis water

Nu de brasserie van gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst zonder uitbater zit, wil de gemeente het terras toch nog laten gebruiken door inwoners die zin hebben om te picknicken met familie of vrienden: “We voorzien een koelkast om je picknickmaaltijd koel te houden. Maar ook gratis flessen water en een speelbox voor kinderen, met stoepkrijt en ander speelmateriaal. Af en toe laten we ook een foodtruck passeren”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA).