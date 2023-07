Aalst wil bedrijven helpen die weg moeten van Gates-site bij komst van forensisch psychiatrisch centrum

“Als stad willen we overleggen met de bedrijven die nog actief zijn op de Gates-site”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Blommaert (N-VA). “We gaan de bedrijven zo goed mogelijk proberen te begeleiden om hen op ons grondgebied te herhuisvesten. Daarbij denken we onder andere aan Gijzegem, Hofstade en Wijngaardveld. Daar gaan we kijken welke locaties beschikbaar zijn.”

Aalst is niet van plan om de kosten van de verhuizing op zich te nemen of extra investeringen te doen. “Dat is niet aan de orde”, zegt schepen Blommaert hierover. “Daarvoor kijken we naar de Vlaamse overheid om hier eventueel een rol in te spelen.”

Tegen de komst van het forensisch psychiatrisch centrum is er fel buurtprotest. Ook werkgeversorganisatie Voka is ertegen gekant, omdat het verlies aan bedrijfsruimte niet elders gecompenseerd wordt in Aalst.