Afghaanse vrouwen protesteren tegen totaalverbod op schoonheidssalons

De Bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Afghanistan (UNAMA) bekritiseert de taliban voor het gebruik van geweld om de demonstranten uit elkaar te drijven. "Berichten over een gewelddadige onderdrukking van vredevol protest door vrouwen tegen het verbod op schoonheidssalons - de meest recente ontkenning van vrouwenrechten in Afghanistan - is zeer verontrustend", tweette UNAMA.

Eerder sprak Richard Bennett, verslaggever bij de VN over de situatie in Afghanistan, al over "sterke discriminatie" die "gekenmerkt wordt door gender apartheid".