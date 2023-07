Auto met luide uitlaat houdt Antwerpse Linkeroever wakker: bestuurder onder politiebegeleiding naar autokeuring

Op de Antwerpse Linkeroever zou er eindelijk een einde moeten komen aan de klachten over een man die met een luide uitlaat 's nachts rondrijdt. De auto werd al eens in beslag genomen. Toen de eigenaar zijn wagen terugkreeg, begonnen de luidruchtige ritjes opnieuw. Nu moet de man onder begeleiding van de politie naar de autokeuring om zijn auto in orde te brengen.