De langverwachte Barbie-film: hard en cynisch voor Mattel of slimme marketing?

Maar is het ook een goede film? Dat kunnen fans vanaf vandaag ontdekken in de bioscoop. Filmjournalist Lieven Trio is alvast enthousiast: "Voor mij lost de film de torenhoge verwachtingen zeker in", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. Het is ook een verrassende film, "want bij een film over Barbie verwacht je niet meteen dat het doordacht of kwalitatief zal zijn".