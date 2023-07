Belgische bedrijven testen drijvende zonnepanelen voor kust van Oostende

Zal de investering ook rendabel zijn? Zonnepanelen leveren amper stroom bij donker weer en 's nachts al helemaal niet. Windturbines zijn bijna vijf keer efficiënter. "Of het de beste technologie is, moet de toekomst uitwijzen", zegt Tine Boon, hoofd offshore bij Tractebel. "We zijn op zoek naar extra oplossingen. Met wat er vandaag voorhanden is, geraken we er niet. Qua schaal is er zoveel mogelijkheid om te kunnen optimaliseren, dat het kostenefficiënt zou kunnen zijn."