Binnenkort gratis therapie voor jongeren met mentale problemen in Mechelse binnentuin

"Uit cijfers blijkt dat één op de vijf jongeren wel eens te maken krijgt met mentale problemen", zegt schepen van Gebouwen Arthur Orlians (Open Vld). "We leven ook in een wereld die steeds sneller verandert . Denk maar aan sociale media of de coronacrisis. TEJO werkt met vrijwillige therapeuten en doet heel waardevol werk. De organisatie zit momenteel al in stadsgebouwen die ze zowat gratis ter beschikking krijgen. Nu breiden we de werking uit naar de tuin om ook therapie te geven in de buitenlucht. Dat geeft de jongeren rust en is een absolute meerwaarde."