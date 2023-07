Politie Turnhout laat botonderzoek uitvoeren om leeftijd van auto-inbrekers te achterhalen

In de nacht van zaterdag op zondag, om 02.45 uur, merkte een bewoonster in de Jozef Simonslaan in Turnhout op dat twee mannen in haar auto zaten, die voor de woning stond geparkeerd. De echtgenoot en de zoon van de vrouw liepen naar buiten en konden voorkomen dat de twee inbrekers konden ontsnappen.