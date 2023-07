Brandweer rukt massaal uit voor hooiveldbrand in Sint-Lievens-Houtem: "200 koeien tijdig in veiligheid gebracht"

Toen de veehouder zijn dieren aan het voederen was, merkte hij plots het vuur op. Het is nog niet helemaal duidelijk of de brand in de schuur ontstond of in het hooi dat ernaast lag.

Door de felle rookontwikkeling kregen omwonenden de raad om ramen en deuren gesloten te houden. De rookpluim was van heel ver te zien.

De brandweer heeft korpsen van nabijgelegen gemeenten gevraagd om de brand mee te helpen blussen.