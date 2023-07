We gaan op zoek naar het originele artikel in De Morgen. Als we de titel uit de schermafbeelding intikken in Google vinden we het niet terug. Als we de schermafbeelding uploaden in de zoekmachine, komen we wel uit op een artikel uit de krant. De gebruikte afbeelding en lay-out zijn exact dezelfde, maar de titel is anders: "Het was veruit de warmste juni ooit: ‘Dit is een klimaat op steroïden. Vergelijk het met een atleet die doping neemt’", staat er te lezen.