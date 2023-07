Cindy Peeters uit Ham opent bakkerij voor honden

Sinds kort heeft Cindy Peeters uit Ham haar eigen hondenbakkerij op poten gezet. Toen haar hond Bo erg ziek bleek te zijn en niet meer wilde eten, is ze beginnen te experimenteren met recepten voor hondengebakjes. Een succes, want tot op haar laatste dag heeft Bo genoten van de lekkernijen. Na het overlijden van haar hond is Cindy blijven bakken en nu heeft ze een bloeiende zaak genaamd "Het Pupcake Café".